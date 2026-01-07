Порои предизвикаха наводнения в Косово, обявено е бедствено положение в части от страната

Порои предизвикаха наводнения в Косово. Заради усложнената метеорологична обстановка в някои райони отложиха началото на учебните занятия през новата година за 12 януари, предава БТА. Учениците трябваше да се върнат в класните стаи в сряда, 8 януари.

По информация на косовски медии поройните дъждове са валели през целия ден във вторник и са продължили и през нощта срещу сряда. Има много наводнени жилища и бизнеси.

В две косовски общини – Малишева (Малишево) и Юник, е обявено извънредно положение. Сред най-засегнатите са Западно и Югозападно Косово Раховец (Ораховац), Дечан, Малишева, Клина, Юник, Джакова (Дяково) и централната косовска община Дренас (Глогоц/Глоговац).