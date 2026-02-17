Поройният дъжд в Сандански и околните села превърна в реки улиците, свлачища затвориха движението за часове

Мощната гръмотевична буря и поройният дъжд в неделя превърнаха в реки улиците в Сандански и близките населени места. Дъждовната вода от с. Лиляново премина през парковата зона, централната улица „Македония“ и улиците „Първи май”, „Любен Каравелов” и „Стефан Стамболов”. Най-критично бе положението в долната част на града в кв. „Крайречен”, където водата от всички краища се събира и запушва отводнителните канали.

Инфраструктурата не може да поеме големите количества дъжд, който превърна улиците в реки, а няколко автомобила бяха залети от буйните води. Отново свлачище на пътя Мелник-Рожен затвори движението за няколко часа.

Дежурният шофьор по линията Сандански-Мелник Иван Николов сподели, че бил притеснен, че няма да може да се върне обратно, но на място бе докаран багер, който почисти падналата земна маса.

Добрата новина след проливния дъжд бе, че няма пострадали и бедстващи хора на територията на община Сандански.

ЛИДИЯ МАНЕВА