Порочната въртележка на патологичната тревожност: Можем ли да се освободим от нуждата ни от контрол?

Перфекционизмът, тревожността и контролът образуват порочен кръг у хората, които трябва да се справят с подобни проблеми.



И така, кое първо – кокошката или яйцето?



Нека започнем с факта, че самата тревожност не е лошо нещо. Тя е абсолютно същото чувство като всяко друго. Тревожността се причинява от непредсказуемото бъдеще, от липса и недостиг на информации. Следователно – и от негативните прогнози, произтичащи от това. Тогава мозъкът подава сигнали човек да бъде предпазлив, тъй като всичко може да се случи.



Хората, които се борят с тревожността си често са се сблъсквали с непредсказуемостта. Това може да бъде нестабилна семейна среда, непостоянството на родител или родители, които винаги са предпазливи. Тревожността се превръща в постоянен спътник, защото се появява в свят, в който наистина всичко може да причини вреда. Единственият начин да се справим с този проблем е да осигурим колкото е възможно повече сигурност.

Така се появява контролът



Контролът наистина временно заглушава тревожността. Ако знаете точно какво ще кажете, какво ще облечете, какъв е вашият списък със задачи и колко пъти сте проверявали ютията, след като е била изключена, сте намалили вероятността от грешки до минимум. Контролът може да се прояви в различни ритуали, в хиперотговорност и избягване на рискове.



Но в крайна сметка такива хора започват да се борят със спонтанността. Крачка наляво, крачка надясно, всяка грешка се възприема като опасност. Това, на което един нетревожен човек би реагирал спокойно, предизвиква паника у тревожния човек.

Ето как в тази верига се появява перфекционизмът



Перфекционизмът е най-висшата форма на контрол, добре установена система със собствени идеали и правила. Отклонението от идеала се наказва с тревожност. Следването на плана обаче предизвиква удовлетворение от факта, че опасността е избегната.



Този модел причинява тревожност при всякакви случаи и обстоятелства, защото се налага човек да остане бдителен. Той може да бъде преодолян само чрез фундаментална промяна на погледа на човека към живота.



Казано по-просто, работата с този модел в терапията изглежда така:



– Забелязвайте тревожността си. Научете се да я разпознавате сред другите емоции и най-важното – не се страхувайте, че може да възникне и не се опитвайте да я избягвате всеки път.



– Идентифицирайте причините за тревожността. Проучете какво ви тревожи, кога се появява и как това е свързано с ваши минали преживявания.



– Намерете заместител на контрола. Контролът в този случай служи като поддържащ елемент и ако искате да намалите влиянието му в живота си, имате нужда от нещо, на което да разчитате. Добавете спонтанност. Постепенно в началото, като започнете със ситуации, в които контролът е най-лесен за освобождаване и като увеличавате трудността с течение на времето, съветват психотерапевтите.



Източник: b17





