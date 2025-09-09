Посрещаме тенисиста Иван Иванов на родна земя

Шампионът от Откритото първенство на САЩ по тенис при юношите Иван Иванов се връща в България тази вечер.

В историческия, изцяло български финал в Ню Йорк, Иванов успя да победи Александър Василев. С успеха си младия талант затвърди позицията на №1 в световната ранглиста. Преди близо два месеца Иванов спечели и юношеската титла в Уимбълдън.

Вчера на летище „Васил Левски“ кацна и другата ни надежда в тениса – Александър Василев.

За българския тенис триумф при юношите в ефира на „Обедния информационен блок на NOVA NEWS” говори капитанът на България за купа „Дейвис” Валентин Димов.

„Смятам, че всеки един успех е специален. Този е наистина много специален момент за целия български тенис, защото двама младежи показаха, че могат да постигнат своите мечти, могат да постигнат страхотни резултати и да бъдат един много, много добър пример за всички подрастващи в България”, заяви Димов.

Капитанът на юношите повдигна леко завесата и разказа малко повече за пътя на двамата шампиони към върха.

„Това е един път, който започва много отдавна, започва още когато те бяха малки. До 10, до 12-годишна възраст те показваха една силна увереност в техните лични възможности, в това на какво са способни. Освен тази вяра, те показаха чисто с работата си, с труда си, със своята отдаденост на спорта, че си го заслужават. Не само си го заслужават, ами искат да работят за това нещо, за да могат да го постигнат. И години след това ето,че започва да се отблагодарява този труд”, допълни Валентин Димов.





