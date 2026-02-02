Посрещнаха шефа на БФС Г. Иванов-Гонзо в Благоевград с предложение за феърплей

Футболните клубове от пиринската бундеслига се изсипаха в Благоевград за ежегодната среща с ръководството на Българския футболен съюз, предвождана от президента Георги Иванов-Гонзо. Домакин на проявата бе новият шеф на областната централа Емил Равначки. Силния човек в родния футбол придружаваха местният кадър Валентин Чакъров, който е директор направление „Първенства и турнири“, президентът на Аматьорската футболна лига и член на Изпълнителния комитет на БФС Румян Вълков, техническият директор Кирил Котев, директорът „Развитие на детско-юношеския футбол“ Лъчезар Димов и председателят на Зоналния съвет на БФС-София Антони Здравков. Свои представители в залата имаха над 60 клуба от регионите на Гоце Делчев, Сандански, Петрич, Симитли, Банско, Разлог и областния център.

Моменти от визитата на шефа на БФС Г. Иванов в Благоевград

В диалога бяха обменени мнения и идеи за развитието на най-популярната игра в четърта и пета лига, както и за подобряване на обратната връзка между отборите и БФС, възможностите за бъдещи инициативи и съвместни мерояприятия. Фокусът на разговорите бе насочен и към инфраструктурата и кадровия ресурс като ключови фактори за подема и устойчивото развитие на аматьорския футбол. Акцентът падна също и върху проблемите на детско-юношеските школи. Най-любопитното предложение, което предизвика оживление сред присъстващите в залата, бе отборите от двете най-ниски нива да излъчват феърплей победител, за да се насърчи коректното и спортсменско поведение в селските групи.

ТОНИ КИРИЛОВ