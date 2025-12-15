Постен кекс с тиква и орехи

Необходими продукти:
- 3 ч.ч. брашно
- 2 ч.ч. тиква
- 1 ч.ч. захар
- 80 г орехи
- 1 ч.ч. вода
- 1/2 ч.ч. олио
- 1 ч.л. канела
- 7 г бакпулвер
- 1/2 ч.л. сода бикарбонат
Начин на приготвяне:
Тиквата се почиства и се настъргва. Брашното се пресява с бакпулвера и содата.
Захарта, водата и олиото се разбиват с миксер. Течната смес се добавя постепенно към брашното и при постоянно бъркане. Замесва се хомогенна смес. Към нея се прибавят счуканите орехи и настърганата тиква.
Тестото за кекса се разбърква много добре и се разпределя в намазнена форма. Кексът се пече около 45 минути в загрята фурна на 180 градуса. Проверява се дали е готов с клечка за зъби.
Готовият кекс се изважда от фурната и се оставя да изстине преди да се разреже.