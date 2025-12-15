Постен кекс с тиква и орехи

Топ теми

Необходими продукти:

  • 3 ч.ч. брашно
  • 2 ч.ч. тиква
  • 1 ч.ч. захар
  • 80 г орехи
  • 1 ч.ч. вода
  • 1/2 ч.ч. олио
  • 1 ч.л. канела
  • 7 г бакпулвер
  • 1/2 ч.л. сода бикарбонат

Начин на приготвяне:

Тиквата се почиства и се настъргва. Брашното се пресява с бакпулвера и содата.

Захарта, водата и олиото се разбиват с миксер. Течната смес се добавя постепенно към брашното и при постоянно бъркане. Замесва се хомогенна смес. Към нея се прибавят счуканите орехи и настърганата тиква.

Тестото за кекса се разбърква много добре и се разпределя в намазнена форма. Кексът се пече около 45 минути в загрята фурна на 180 градуса. Проверява се дали е готов с клечка за зъби.

Готовият кекс се изважда от фурната и се оставя да изстине преди да се разреже.

