Постен кекс с тиква и орехи

Необходими продукти:

3 ч.ч. брашно

2 ч.ч. тиква

1 ч.ч. захар

80 г орехи

1 ч.ч. вода

1/2 ч.ч. олио

1 ч.л. канела

7 г бакпулвер

1/2 ч.л. сода бикарбонат

Начин на приготвяне:

Тиквата се почиства и се настъргва. Брашното се пресява с бакпулвера и содата.

Захарта, водата и олиото се разбиват с миксер. Течната смес се добавя постепенно към брашното и при постоянно бъркане. Замесва се хомогенна смес. Към нея се прибавят счуканите орехи и настърганата тиква.

Тестото за кекса се разбърква много добре и се разпределя в намазнена форма. Кексът се пече около 45 минути в загрята фурна на 180 градуса. Проверява се дали е готов с клечка за зъби.

Готовият кекс се изважда от фурната и се оставя да изстине преди да се разреже.