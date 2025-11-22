Постни чушки с ориз, риган и босилек

Необходими продукти
чушки – 2 кг.
ориз баланс – 2 ч.ч.
лук – 3 глави
доматено пюре без захар – 500 г
сушен риган – 1/2 ч.л.
сушен босилек – 1 ч.л.
червен пипер – 2 с.л.
олио – 50 мл.
сол – 1 ч.л.
магданоз – 1 връзка
Начин на приготвяне
Чушките се почистват от семките, като капаците се режат с нож и се запазват.
Измиват се много добре, за да се премахнат семките.
Оризът баланс се измива с топла вода до бистра вода и се слага в купа, в която ще се разбърква плънката.
Лукът се обелва, измива и нарязва на ситно, след което се прибавя към ориза.
Магданозът се измива, почиства от дръжките, нарязва на ситно и прибавя към сместа за пълнене.
В купата с плънката се прибавя доматеното пюре без захар, сушеният риган, сушеният босилек, червеният пипер, олиото и солта.
Разбърква се много добре.
Всяка чушка се надупчва с вилица на няколко места, за да може оризът да се свари при печенето.
Чушките се напълват с плънката, като отгоре се слагат парчета от капаците и се нареждат в дълбока тава.
Заливат се с вода до половината на чушките.
Пече се на долната част на фурната без решетка 60 мин. на 230 градуса./gotvach.bg