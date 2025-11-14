Първо в Struma.bg! Постоянен арест за Илия Илиев- Тарантулата след кражбата на 500 лв. от букмейкърски клуб в Благоевград

„Нищо не помня, не казвам, че съм невинен или виновен, искам да съм вкъщи и да гледам 10 месечната си дъщеря, от 2016 г една дъвка не съм откраднал, работя и изкарвам по 200 лв. на ден , заяви в съда 35- годишният благоевградчанин

Илия Илиев – Тарантулата, който бе обвинен за обира на букмейкърския пункт в кв. „Еленово“ в Благоевград, остава в ареста. Районният съдия Екатерина Николова му определи най- тежката мярка „задържане под стража“. За това пледира и наблюдаващият прокурор Александър Денчев, който посочи, че има реална опасност обвиняемият да извърши друго престъпление. Имало сходство между предходните престъпления , извършени от Илиев и последната кражба, т.е. една повтаряемост в почерка. Опасността да се укрие била по-скоро абстрактна, тъй като имал постоянна работа и малко дете, но все пак било възможно да напусне страната, тъй като е млад, мобилен и с образование. Адвокат Асен Вакареев заяви, че няма безспорни доказателства, че неговият подзащитен е извършил престъплението, а обвинението било базирано само по разказ на полицейски служител. Илиев е трудово ангажиран, работи като монтьор на автомивка, има 10 месечна дъщеря Виктория от жената, с която живее на семейни начала . Защитата помоли за по- лека мярка „домашен арест“.

От своя страна Илия Илиев заяви, че нищо не си спомня. „ От петък съм скаран с жена си и не помня какво се е случило. Не казвам, че съм невинен или виновен. Това , което чух за сходство , може да се каже за всяко престъпление. Аз от 2017 г една дъвка не съм откраднал. Работя , изкарвам пари от честен труд , по 150- 200 лв. на ден. Плащам си сметките и наема за жилището. Живея самостоятелно, искам да съм при 10 месечната си дъщеря, за която искам да се грижа. Няма да се укривам.“, заяви в правото си на лична защита 35- годишният благоевградчанин. Съдия Екатерина Николова прецени, че е налице обоснованото предположение, затова, че Илиев е извършил кражбата на каса с около 500 лв. от спорт-кафето в кв. „Еленово“, стопанисвано от Нина Сиракова. Това е станало на 11 срещу 12 ноември през нощта, като в обекта е проникнато с взлом, с помощта на сива градинска ножица. Извършителят е разпознат от записа на охранителната камера от полицейския служител Св. Карадалиев, а по неговите данни двама негови колеги са направили обход и са намерили металната каса на строителен обект в кв. „Еленово“. Открити са и дрехите, които той е изхвърлил. Съдия Николова му наложи най- тежката мярка „задържане под стража“. Определението подлежи на обжалване пред Окръжен съд- Благоевград.

Илия Илиев е осъждан няколко пъти за кражби и грабежи. Той бе осъден на 4 години затвор за кражбата на метална каса с 15 584,86 лв. и 3 585 евро, извършена в нощта на 25.04.2017 г. от банковия офис на ЦКБ, намиращ се в сградата КАТ на бул. „Св. Димитър Солунски“ в Благоевград. През 2012 г той е обвинен за грабеж на бензиностанция „Шел“ край Благоевград, откъдето задига оборот около 400 лв. След споразумение с прокуратурата е осъден на 1 година и 6 месеца условно с 3 години и половина изпитателен срок. През 2015 г. ,след споразумение ,е осъден на 3 години пробация за кражба на 800 лв. от пункта на „Еврофутбол“ и около 1000 лв. от офис на „Булсатком“. След изтърпяване на наказанията си е реабилитиран. Последно е осъден на 21 януари 2025 г на 7 месеца условно за шофиране след употреба на наркотици , като присъдата е в 3 -годишния изпитателен срок. Той е с висше образование със специалност бизнес- администрация , работи като монтьор в автосервиза с автомивка на баща си.

Бетина Георгиева