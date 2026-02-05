Постоянен арест за 43-г. петричанин Методи Стоянов, обвинен за наркотици

43-годишният петричанин Методи Стоянов, който бе арестуван за държане и разпространение на наркотици, остава в ареста. Окръжният съдия Божана Манасиева му наложи най-тежката мярка „задържане под стража“, каквото беше искането и на прокурор Николина Сачкова.

На 2 февруари при полицейско претърсване в дома на Стоянов са открити найлонови сгъвки, съдържащи общо около 12,79 грама кокаин, а в ползвано от него помещение – две електронни везни. Наркозависимият петричанин Д. Бисерков е свидетелствал как се е свързвал със Стоянов, за да се снабди с дрога, посочи прокурорката. Тя допълни, че през 2021 г. той е осъден за грабеж от Окръжен съд, но имал присъда и в Солун, като двете наказания били групирани в едно общо. След като изтърпял половината от присъдата, Стоянов бил пуснат предсрочно да изтърпи остатъка от 2 години и 7 месеца с 3-годишен изпитателен срок, който не е изтекъл.

По искане на защитата в съдебна зала бе допусната като свидетел жената на Стоянов, която обясни, че имат 3-месечно бебе и тя разчита изцяло на неговата помощ, тъй като още се възстановявала след раждането. Мъжът й осигурявал издръжката на семейството, освен това обгрижвал и болната си майка, с която живеели заедно.

Адвокат Гунчев пледира за мярка „домашен арест“ и акцентира, че подзащитният му е съдействал на разследващите, като обяснил произхода на кокаина. В офиса на фирмата му за отдаване на коли под наем не са открити наркотици. По отношение на присъдата в Солун адвокат Гунчев каза, че не знае много и затова се свързал с гръцки колега, от когото разбрал, че Стоянов е освободен условно и ходил да се подписва в гръцкото посолство. Това трябвало да направи и в деня след задържането му, т.е. на 3 февруари, но бил арестуван.

В правото си на лична защита Стоянов помоли да бъде пуснат под „домашен арест“, за да е близо до малкото си дете. Съдия Божана Манасиева обаче реши, че на този етап той следва да бъде с мярка „задържане под стража“.

Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд – София.

БЕТИНА АПОСТОЛОВА