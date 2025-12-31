ПОС терминалите и банкоматите спират за няколко часа на Нова година

Заради приемането на еврото като официална валута в страната, в последния ден на 2025-а и в новогодишната нощ ще има затруднения с плащането онлайн.

За няколко часа няма да работят ПОС терминалите и банкоматите заради техническо прекъсване, свързано с настройването на банковите системи за преминаване към еврото. Ще се наложи плащанията да бъдат извършвани само в брой.

Наличностите по банковите сметки ще бъдат превалутирани автоматично от левове в евро, а IBAN на сметките ще остане същият, поради което не се изисква никаква предварителна подготовка или действия от страна на клиентите.

Някои от ресторантите дори няма да работят в новогодишната нощ. Клиентите са предупредени, че няма да могат да плащат на ПОС терминалите на 31 декември вечерта, заради което трябва да си носят пари в брой.

Същата е ситуацията в бензиностанциите, които в новогодишната нощ ще могат да приемат плащания само в брой.

На 31 декември 2025 г. ще има кратко прекъсване на продажбата и активирането на винетки от 21:00 ч. до 02:00 ч. на 1 януари 2026 г. поради преминаването към евро, което означава, че винетки с валидност след полунощ трябва да се закупят предварително (с пари в брой преди 21:00 ч. на 31-ви), като цените в евро ще са същите, а нова е-винетка (еднодневна) ще е налична от февруари.

Еднодневната е-винетка ще бъде налична за покупка чак от 3 февруари 2026 г., което я прави неприложима за пътувания на 1 януари 2026 г..

Маршрутните карти, закупени през 2025 г., важат най-късно до 31.12.2025 г. включително.

Обмяната на левовете в евро ще става и в:

Кредитните институции (банките) – до 12 месеца от датата на въвеждане на еврото, като за суми над 30 000 лв. на една трансакция ще е необходима предварителна заявка от 3 работни дни;

„Български пощи“ ЕАД (само в определени населени места, където няма офиси или клонове на банка) – до 31 декември 2026 г., до 10 000 лв. на ден на едно лице. За суми в размер от 1000 лв. до 10 000 лв. на ден за едно лице ще е необходима предварителна заявка от 3 до 5 работни дни.БГНЕС