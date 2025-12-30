ПОС – терминалите на „Местни данъци и такси“ в Радомир спират да работят днес

Във връзка с годишното финансово приключване от община Радомир информира, че на 30.12.2025 г. (вторник)касите и ПОС–терминалите в отдел „Местни данъци и такси“ при Община Радомир ще работят с граждани до 11:00 часа. Деловодството на Община Радомир ще работи с граждани до 11:00 часа.

В първия работен ден от Новата година- 5 януари 2026 г. се очаква плащанията на гишетата в „Местни данъци и такси“ да бъдат активни след 11 часа.

Заявления и искания към общинска администрация Радомир може да подавате онлайн на имейл [email protected] или [email protected].

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА