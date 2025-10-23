Потвърдено! Орлетата и соколите се сдобиха със спасителния лиценз, рефери от Пиринско поемат грандовете

Лицензионната комисия на БФС официализира бъдещето на заплашените с изхвърляне от професионалния футбол „Пирин“ и „Спартак“ /Вн/, които продължават участието си съответно във втория ешелон и групата на майсторите. От ЛК все пак уточниха, че окончателното становище ще бъде обявено официално в най-кратък срок. „Във връзка с определения от Лицензионната комисия към БФС за изпълнение на финансовите критерии от страна на ФК „Спартак 1918“ (Варна) и ПФК „Пирин 22“ (Благоевград) уведомяваме, че и двата клуба са спазили поставения краен срок и са представили документи, удостоверяващи съответствие с изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране. Предстои обработка и анализ на представената информация от страна на Лицензионната администрация. Окончателното становище ще бъде оповестено в най-кратък срок“, съобщиха от футболната централа. Орлетата получиха живителна финансова инжекция от хазартна компания, а за изчистване на дълговете към държавната хазна на варненските соколи спомогна Бойко Борисов.

Любомир Вушовски Костадин Тановчев

Незапомнено нашествие на рефери от Пиринско прави впечатление в нарядите за предстоящите кръгове в Първа и Втора лига. Трима от тях са пратени на мачовете на грандовете с отношение към битката за титлата и към евентуалния прогрес на ЦСКА в класирането. Благоевградчанинът Геро Писков поема домакинството на лидера „Левски“ срещу аутсайдера „Добруджа“, като на юношата на „Пирин 2001“ ще помагат по тъча близнакът Иво Колев и Иван Иванов. Международникът от Сандански Мирослав Максимов е първи асистент на самоковеца Мариян Гребенчарски в дербито на уикенда в покрайнините на София между втория ЦСКА 1948 и третия „Лудогорец“. Костадин Тановчев от село Кулата ще размахва флагче на двубоя ЦСКА-“Берое“, а свирката на националния стадион „Васил Левски“ е поверена на Никола Попов. ВАР-асистентът на армейците и заралии в неделя Мартин Марков е главен съдия утре при визитата на гонещия промоция в елита „Фратрия“ срещу дубъла на ЦСКА. В бригадата е включен и санданският лайсмен Венелин Иванов. Част от триото на терен начело с Иво Иванов на срещата „Локомотив“ /ГО/-“Миньор“ е Йордан Гошев от Благоевград. Орлетата приемат „Етър“ в заложения за пряко телевизионно излъчване двубой в ранния неделен следобед под ръководството на Любомир Вушовски.

Същевременно водещият български арбитър Георги Кабаков получи за втори път европейски мач от УЕФА, докато тече наказанието му да не свири срещи у нас заради чутовния гаф с признатия „волейболен“ гол на „Славия“ срещу софийския „Локомотив“ в началото на месеца. Пловдивчанинът извежда тази вечер на стадиона в Бачка Топола в Сърбия отборите на условния домакин „Макаби“ /Тел Авив/ и „Мидтиланд“, които се срещат в третия кръг от основната фаза на Лига Европа. През настоящата кампания Кабака е свирил световната квалификация Латвия-Андора, три мача от предварителната фаза на ЛЕ и един за купата на ОАЕ. В западната ни съседка негови помощници са Мартин Маргаритов и Мартин Венев, четвърти е Волен Чинков, а за видеоарбитража ще отговарят Драгомир Драганов и Никола Попов. Израелците имат само 1 т. от предните два кръга, датчаните са с 2 от 2 победи.

СТОЙЧО СТОИЦОВ