Потенциала на Кюстендил в сферата на туризма обсъдиха кметът инж. Огнян Атанасов и министър Боршош

Министърът на туризма Мирослав Боршош и кюстендилският градоначалник инж. Огнян Атанасов коментираха в разговор тенденциите и предизвикателствата в развитието на туризма. Община Кюстендил разполага с уникални природни ресурси, наследство от различни епохи, и богат културен календар, които привличат все повече туристи от страната и чужбина, стана ясно по време на срещата.

Обсъждането бе в посока към осъществяването на нови инициативи, които да популяризират това богато разнообразие от туристически възможности. Специално внимание беше отделено на потенциала на Кюстендил, свързан с развитието на климатолечението, балнео и СПА туризма, тъй като в курорта има 40 минерални извора с лековита вода отпреди 2500 г. и може да се провежда профилактика и балнеолечение на множество хронични заболявания, в т.ч. ревматологични, ортопедични, травматологични, белодробни.

„Приветствам усилията на местната власт да инвестира в развитието на дестинацията. Със съвместни действия и повече реклама можем да покажем по-добре потенциала на общината като целогодишна туристическа дестинация за различни видове туризъм, сред които културен, фестивален, балнео и СПА туризъм, климатолечение и др.“, заяви министър Боршош.

Кметът на община Кюстендил инж. Огнян Атанасов изрази готовност за участие в маркетинговата и рекламна програма на Министерство на туризма и отправи официална покана към министър Боршош да посети Кюстендил на 15 август по случай Успение на Пресвета Богородица, когато градът отбелязва празника „Панагия – Въздигане на хляба”.

Министър Боршош увери, че ведомството ще продължи своята работа в подкрепа представянето и развитието на туризма в регионите в тясно сътрудничество с местната власт и бизнеса, за да се гарантира устойчивото развитие на сектора и максималното оползотворяване на възможностите, които предлага всяка една българска община.

ГЕРГАНА ИВАНОВА





