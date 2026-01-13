Потрошиха стъклата на автомобил на радомирка

Радомирка осъмна с изпотрошени задно и предно стъкло на собствения си автомобил. 26-годишната жена е видяла нанесената щета в понеделник рано сутринта.

„Някой бе спрял зад моята кола и е хвърлил две водопроводни колена върху двете стъкла на колата ми“, обясни потърпевшата. Тя е подала жалба в полицията. Пристигналите на място криминалисти са направили оглед на автомобила и са иззели двете водопроводни колена за снемане на пръстови отпечатъци. Посегателството е заснето от камери пред блока на пострадалата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА