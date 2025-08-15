Потушен е пожарът от дерайлиралия товарен влак с цистерни край село Пясъчево

Влакова композиция с 33 вагона с дизелово гориво дерайлира край село Пясъчево, между Гълъбово и Симеоновград. Пожарът е овладян. Няма жертви каза за БНТ министърът на транспорта Гроздан Караджов.

Инцидентът е станал рано тази сутрин около 5 часа. Композцията е на частен превозвач. Няма пострадали хора, нито заплаха за населените места.

Дерайлиралите вагони са 8, като могат да се окажат и повече, тъй като в момента се извършва разследване на инцидента. Към мястото отива локомотив, с който да се изтеглят част от вагоните, които още са на релсите, за да се предотврати евентуално по-голям инцидент.

Все още не е ясна причината за инцидента.





