Почерпена благоевградчанка изчезна преди старта на шоуто „Ергенът“ 

С фалстарт и абсолютен прецедент започна любовната надпревара за една от участничките в петия сезон на „Ергенът“. Колоритната блондинка Ивана „изгря“ във видимо нетрезво състояние в първия епизод, който бе излъчен в онлайн платформа ден преди официалната премиера в ефира.

На специалния бал, на който потенциалните ергенки трябваше да преминат през първоначалната „цедка“ на техните близки, тя изпадна в деликатна ситуация и едва успя да се представи: „Здравейте, аз съм Ивана, но от 5-и клас нататък всички ме наричат Ива. Тук съм, за да намеря любовта“.

Със завалян говор блондинката от Благоевград обясни, че е на кастинг за Крис, който според нея е „целеустремен и преследва своите цели“. Попитана от водещия Наум Шопов дали е добре и дали има нужда от нещо, Ивана призна, кикотейки се, че е прекалила с шампанското предната вечер.

Когато дойде време за бърза среща с близките на Крис – неговите брат и снаха, блондинката се „самоканселира“ и просто не се появи. Такова чудо досега не е било – столът й остана празен, а това предизвика недоумението на роднините.

Водещият Наум Шопов бе принуден да им обясни, че кандидат-ергенката не може да бъде открита. Ивана все пак получи специална наздравица от един от коментаторите на бързите срещи в първия епизод – Мартин Елвиса:

„Иванче, за тебе е това, мойто момиче, браво!“, окуражи я той от екрана. В социалните мрежи зрители пък коментираха, че кратката поява на 27-годишната кандидат-ергенка във формата е посветена на вечния хит на адашката й Ивана „Шампанско и сълзи, съобщи show.blitz.bg.

За ситуацията с благоевградчанката тост вдигнаха и гостите на тайното парти, на което се събраха инфлуенсъри, ексергени и ексергенки, за да гледат заедно предпремиерата на „Ергенът“.