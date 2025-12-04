Почерпена жена се удари с колата си в беседка в Кюстендилско

Вчера – в 17.20 ч., е постъпила информация в ОДМВР за възникнало ПТП в с. Горна Козница. Пристигналият на място полицейски екип е установил, че 45-годишната водачка л.а. „Ауди“ е загубила контрол над автомобила и се е ударила в крайпътна беседка и метален стълб. При произшествието няма пострадали. Тестът на водачката за употреба на алкохол е отчел резултат 0.90 промила алкохол в издишания въздух. Взета й е кръв за анализ. Пътният участък е обезопасен от екип на РСПБЗН – Бобов дол, автомобилът е преместен от пътното платно. Досъдебно производство е образувано по случая в РУ Бобов дол, уведомен е дежурен прокурор.