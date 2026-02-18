Почерпен шофьор от с. Стоб причини катастрофа край Благоевград

Катастрофа, предизвикана от почерпен шофьор, се размина като по чудо само с материални щети. Пътният инцидент стана на 17 февруари около 19:50 часа на изхода на Благоевград в посока София, след като лек автомобил „Ауди“, управляван от 35-годишен мъж от с. Стоб, област Кюстендил, движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, приближил и блъснал в задната му част движещ се пред него лек автомобил „Форд Фюжън“, управляван от 25-годишен мъж от Кюстендил. Вследствие на удара едната кола се е обърнала по таван на пътя.

Двамата водачи са се отървали без сериозни наранявания, показват медицинските изследвания. Направени са им проби с технически средства за наркотици, които са отрицателни, за алкохол при 25-годишния шофьор също е отрицателна, но тази на 35-годишния водач е отчела наличие на 1,19 промила.

По случая е образувано досъдебно производство. Назначена е химична експертиза на кръвната проба, която да потвърди или да отхвърли резултата от дрегера, че шофьорът е карал след употреба на алкохол.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА