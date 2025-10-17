Почетният архиепископ на Прага и митрополит на чешките и словашките земи Христофор стана „Доктор хонорис кауза” на Колежа по туризъм в Благоевград

Почетният архиепископ на Прага и митрополит на чешките и словашките земи Христофор бе удостоен с титлата „Доктор хонорис кауза” на Колежа по туризъм в Благоевград. Проф. Радим Мурец, философ и доктор на теологическите науки, който е и почетен професор на благоевградския ВУЗ, официално получи званието си от президента на колежа проф. д-р Васил Жечев, ректора на висшето учебно заведение доц. Стоян Киров и зам. ректора проф. Стефан Кирилов. Церемонията се състоя навръх Международния ден на белия бастун по време на традиционното тържество, което на тази дата се организира в областния център на Пиринска Македония за хората с увредено зрение.

Доц. Ст. Кирилов, проф. Ст. Киров, проф. Р. Мурец и проф. В. Жечев по време на връчването на титлата

Б. Лазаров и В. Тодоров (сн. 2) и колективите на колежа и Съюза на слепите в Благоевград (сн. 3) на тържеството по случай Международния ден на белия бастун

сн.3

„Митрополит Христофор пожела да му връчим титлата точно на светлия празник на слепите и съчетахме нещата. След церемонията в Благоевград проф. Мурец замина за Бачковския манастир. С негово съдействие разширяваме обхвата на дейността ни в областта на религиозния туризъм. Използвахме случая, за да проведем и своеобразен академичен съвет, на който обсъдихме продължаващото обучение на незрящи студенти в Колежа по туризъм“, коментира проф. В. Жечев.

Сред официалните гости на веселбата бяха председателят на Регионалната организация на хората с увредено зрение (обхващаща областите Благоевград и Кюстендил) Борислав Лазаров и шефът на Управителния съвет на Териториалната организация на слепите в Благоевград Васил Тодоров. На тържеството присъстваха голяма част от колективите на Колежа по туризъм и на местния Съюз на незрящите. Освен с отрупани трапези те бяха зарадвани и с развлекателна програма и жива музика.

ИВАН ДЕЛЧЕВ