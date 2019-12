Почина авторката на песента на сериала “Приятели” Али Уилис

Американската авторка на заглавната музикална тема на сериала “Приятели” Али Уилис се е споминала на 72-годишна възраст, съобщи сп. “Варайъти”.

Уилис сътвори песента “I’ll Be There for You” с която се откриваше всеки епизод на популярната телевизионна поредица /1994-2004/. Музикантката два пъти е отличавана с награди “Грами”. През 2016 година тя получи приза в категорията “Най-добър албум за мюзикъл” за “The Color Purple”, а по-рано за саундтрака на филма “Ченгето от Бевърли хилс” /1984 г./.

Али Уилямс е починала във вторник вечерта в Лос Анджелис от сърдечен арест, предва БТА.

