Почина американският актьор Уилфърд Бримли

Американският актьор Уилфърд Бримли почина на 85 години, съобщи Асошиейтед прес.

Актьорът е издъхнал в събота сутринта в болница в щата Юта. Той е бил на диализа, страдал е от няколко заболявания, съобщи мениджърът му Линда Бенски.

Бримли бе характерен актьор и запомнящо се лице, изпълнил ролята на бейзболния мениджър Поп Фишър в “Талантът”, с участието и на Робърт Редфорд. С него той се снима още в “Брубейкър” и “Електрическият конник”.

Сред най-популярните роли на актьора е тази в “Какавидите”. В САЩ е известен и като рекламно лице на продуктите на компания “Куекър Оутс”.

Макар никога да не е бил номиниран за награди “Оскар” или “Еми”, Бримли бе високо оценяван актьор. Той игра във “Фирмата” на режисьора Сидни Полак с Том Круз.

Джо Ву, който го режисира през 1993 г. в “Трудна мишена”, казва за Бримли в интервю за “Холивуд рипортър” през 2018 г., че ролята му на Чичо Дуве е знакова и че е бил особено удовлетворен да работи с Бримли.

Кариерата му в киното започва през 60-те като каскадьор. Сприятелява се с Робърт Дювал, който го насърчава за по-сериозни актьорски изяви, става ясно от биографията му, подготвена от “Търнър класик мувиз”.

Кариерата на Бримли, който никога не е учил за актьор, поема във възходяща линия след ролята му на ядрен инженер в “Китайски синдром”. “Обучение? Никога не съм посещавал актьорски курсове, но има 50-годишно обучение”, каза актьорът в интервю за Асошейтед прес през 1984 г.

Бримли бе влюбен в джаза и записа като вокалист албумите “This Time the Dream’s On Me” и “Wilford Brimley with the Jeff Hamilton Trio.”

