Почина американският певец и композитор Еди Мъни

Изпълнителят на „Baby Hold On” и „Two Tickets to Paradise” Еди Мъни почина в САЩ на 70-годишна възраст, съобщава сайтът „Variety”, позовавайки се на информация от семейството на певеца.

Eddie Money, the beloved rocker known for hits including “Take Me Home Tonight” and “Two Tickets to Paradise,” died on Friday at age 70, the Associated Press has confirmed.



Семейството на Мъни съобщава със съжаление, че Еди е починал рано тази сутрин. В изявлението се изразява благодарност, че той ще живее вечно чрез своята музика.

Певецът почина, след като беше диагностициран с последен стадий на рак.

Мъни стана популярен в средата на 80-те години с песните си „Baby Hold On”, „Two Tickets to Paradise” и „Take Me Home Tonight”. За периода на своята кариера има записани 11 албума.

