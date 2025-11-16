Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Астроложката Светлана Тилкова-Алена почина на 70-годишна възраст. Тъжната вест съобщи съпругът й Андрей.

Светлана е автор на повече от 280 000 хороскопа, пише „24 часа„.

С прогнозите си Алена е помогнала на хиляди свои последователи. Тя е член на най-престижните организации – Световното астрологично дружество и Германския астрологичен съюз.

Родена на 26 януари 1955 г. в София.

Завършила е 91 Немска езикова гимназия през 1974 г. и след това Висшия икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“.