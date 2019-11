Почина басистът на легендарната група The Doors

Почина Дъг Лъбхан, студийният бас китарист на легендарната американска група The Doors, съобщи във Facebook неговата съпруга Пат Лъбхан, предаде БТА.

Музикантът беше на 71 години и причините за кончината му не станаха известни. Партиите на Дъг Лъбхан звучат в трите най-популярни албума на бандата, но той никога не е ходил на гастроли с нея.

Our condolences go out to the family, friends, and fans of Doug Lubahn. Doug made indelible contributions to rock and roll, and especially to The Doors. He played bass on Strange Days, Waiting for the Sun, and Soft Parade. #RIP, Doug.

Той не е излизал и на концертната сцена заедно с вече покойния фронтмен на групата Джим Морисън. Музикантът отказва да стане първоправен член на The Doors.

