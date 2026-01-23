Почина бившият басист на Scorpions Франсис Буххолц

Музикантът Франсис Буххолц почина на 71-годишна възраст, предаде германският ежедневник „Велт“. Семейството му съобщи новината в пост във Facebook.

„С огромна тъга и тежки сърца споделяме новината, че нашият любим Франсис почина вчера след битка с рака“, се посочва в публикацията. Буххолц се е споминал „спокойно, заобиколен от любов“, написа съпругата му Хела във Facebook.

Франсис Буххолц е член на рок групата Scorpions до 1992 г. и е част от най-успешния им период в международен план. Като басист Буххолц играе ключова роля във формирането на звука на групата през 70-те и 80-те години на миналия век.

Той участва в няколко успешни албума, които дават възможност на Scorpions да постигнат международен пробив и ги правят една от най-влиятелните рок групи в Европа, обобщава „Велт“.