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Почина благоевградският хирург д-р Тодоров

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от: Събития
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След тежко заболяване почина благоевградският хирург д-р Тодор Тодоров. 61-годишният доктор е бил лекуван и обгрижван до последно от неговите колеги в хирургично отделение, но днес е издъхнал.

Д-р Тодоров произхожда от лекарска фамилия – покойният му баща д-р Ангел Тодоров е бил един от авторитетните терапевти в Благоевград, а майка му, която е 90-годишна, е била фармацевт. Д-р Тодоров има син, който живее в САЩ.

Новината за кончината му натъжи неговите колеги и приятели, които ще го запомнят като добър, интелигентен и отдаден на професията си човек.

БЕТИНА ГЕОРГИЕВА

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