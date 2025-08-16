Почина дългогодишният началник „Местни данъци и такси“ на община Радомир Даниела Анева

След кратко боледуване почина дългогодишният началник на отдел „Местни данъци и такси“ в община Радомир Даниела Анева. Кметът Кирил Стоев от свое име и на целия екип на общината изказа събилезнование на близките. В социалните мрежи той написа:

„Тя бе дългогодишен служител, отдаден професионалист и уважаван човек, чиято работа остави видима следа в развитието на администрацията.

От мое име и от името на целия екип на Общинска администрация Радомир изказваме най-искрените си съболезнования на семейството и близките“.

Поклонението ще се състои на 17 август 2025 г. от 13ч. в Централния гробищен парк на град Перник.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА






