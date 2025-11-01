Почина звездата от „Нострадамус“ Чеки Карио

Френският актьор Чеки Карио, който изигра главна роля във филмите „Никита“ и „Нострадамус“, а също така и телевизионния сериал „Изчезналите“, почина на 72-годишна възраст. Карио, който е роден в Турция, но е израснал в Париж, почина от рак в петък, съобщи агенция AFP. Тъжната новина съобщиха неговата съпруга Валери Керузоре и децата им.

Известен предимно с поддържащи роли, актьорът играе във филми в продължение на близо четири десетилетия, като в последните си години участва и в телевизионни сериали.

Карио участва още във филми като „Мечката“, „Мария Магдалена“, „Доберман“, „Патриотът“, „Лоши момчета“, „Крадец на животи“ и много други.Нова ТВ