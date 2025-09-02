Почина звездата от „Танцуващият с вълци“ Греъм Грийн

Канадският актьор Греъм Грийн, известен с ролите си в редица знакови филми, сред които „Танцуващият с вълци“, е починал на 73-годишна възраст, съобщи неговият мениджър.

„С дълбока тъга обявяваме кончината на легендарния и награждаван канадски актьор Греъм Грийн“, заяви Джери Джордан в изявление пред „Си Би Ес Нюз“. Медията посочва, че актьорът е починал от естествена смърт.

Грийн получи номинация за „Оскар“ за най-добра поддържаща мъжка роля за превъплъщението си в образа на Кикинг Бърд в епичния уестърн на Кевин Костнър от 1990 г. „Танцуващият с вълци“.

Роден в общността на нацията Онайда, част от резерватa Six Nations в южно Онтарио, Грийн работи като чертожник, строителен технолог, стоманолеяр и член на екип на рок група, преди да започне актьорската си кариера в театъра във Великобритания през 70-те години.

В интервю през 2012 г. за изданието Playback той подчерта значението на театъра за подготовката си:

„Театърът ти помага да изградиш персонаж. В киното нямаш този лукс. Дисциплината на сцената е нещо, което препоръчвам на всички актьори“.

В същото интервю актьорът посочва, че ключов момент в живота му е бракът с неговата съпруга Хилари Блакмор, който му донесъл „най-хубавите години от живота“.

Пробивът му идва именно с ролята на Кикинг Бърд – лечител от племето лакота в „Танцуващият с вълци“ (1990), за която получава признание от критиците.

През своята дълга и богата кариера Грийн получава множество отличия, включително наградата „Ърл Грей“ за цялостен принос от Канадската академия за кино и телевизия през 2004 г. През 2016 г. е удостоен с Ордена на Канада – второто най-високо гражданско отличие в страната.БГНЕС





