Почина и бащата на загиналата в тежката катастрофа край Ловеч, шофьорът избяга

Тежка катастрофа отне два човешки живота в района на Ловеч. Инцидентът е станал в събота около 10:00 ч. в района на село Изворче. Челно са се сблъскали насрещно движещи се лек автомобил и камион.

На място е загинала 30-годишна жена, пътувала на предната седалка в лекия автомобил. Тя е дъщеря на водача. Шофьорът – мъж на 55 години, е бил откаран в болница, където по-късно е починал.

На задната седалка са се возили детето на загиналата и бабата на детето.

Водачът на камиона е напуснал мястото на катастрофата и се издирва от служители на Районното управление на МВР в Ловеч, предаде БТА.