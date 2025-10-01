Почина карикатуристът и бивш шеф на фестивалния център в Перник Кирил Манов

Карикатуриктът и бивш директор на КИЦ „Сурва“ в община Перник Кирил Манов е починал във вторник. Той отдава около 8 години от своята кариера на организацията на фестивала След закриването на информационния център Манов става административен директор на клиники „ЕО Дент “.

Кирил Манов бе член на ФЕКГ в лично качество. Той бе известен карикатурист, като има много творби на пернишка тематика и други свързани с международния фестивал „Сурва“ в Перник

Автор е на добилите много популярност талисмани „Сури и Сура“.

През 1978 г. Манов завършва психология в СУ „Св . Климент Охридски“. Известно време работи по специалността си, като междувременно публикува свои карикатури във в. „Димитровско знаме“, „Труд“, „Народна младеж“, „Стършел“ и други вестници, където се сблъсква с тогавашната цензура. През 1987-1988 г. по тази причина печата в съветските издания „Известия“ и „Комсомольская правда“. След 10 ноември участва в създаването на клуб „Екогласност “ в Перник. Сътрудничи на „Свободен народ“ и „Демокрация“. По-късно заминава за Германия, Холандия, Белгия,където участва в международни изложби и художествени проекти. След завръщането си в България се включва в дейността на СДС . По времето на м-р Божидар Абрашев е зав . отдел „Анализи и прогнози“ на МК .

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА





