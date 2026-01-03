Почина легендата на българския футбол Димитър Пенев

Легендарният треньор Димитър Пенев е починал днес преди обяд, пише btvsport.bg. На 12 юли Димитър Пенев навърши 80 години.

Димитър Пенев е роден на 12 юли 1945 г., наричан по прякор Пената. Той е една от най-значимите фигури в историята на българския футбол – бивш български футболист, защитник, както и треньор по футбол.

Клубна легенда на ЦСКА София, играл също и в Локомотив София. Има общо 364 мача и 25 гола в А група. По време на 15-годишната си състезателна кариера печели 13 трофея. Два пъти е обявяван за Футболист № 1 на България. С националния отбор участва на три световни първенства.

Като помощник-треньор и старши треньор на ЦСКА печели общо 12 трофея. Като селекционер на България извежда отбора до бронзовите медали на световното първенство в САЩ’94. Обявен за треньор №1 на ХХ век на България.