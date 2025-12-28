Почина легендата на френското кино Бриджит Бардо

Филмовата икона Бриджит Бардо почина на 91-годишна възраст, съобщи фондация „Брижит Бардо“ в изявление, публикувано в неделя, 28 декември.

Тя имаше най-известните инициали в историята на киното. Бриджит Бардо , известна още като „BB“, която въплъщаваше женската еманципация и сексуалната свобода във френското кино от 50-те до 70-те години на миналия век, преди да стане пионер в борбата срещу жестокостта към животните, почина, съобщи фондация „Брижит Бардо“ в изявление, публикувано тази неделя, 28 декември. Тя беше на 91 години.

Родена е на 28 септември 1934 г. в Париж. На 15-годишна възраст се появява на корицата на популярното модно списание на Elle (1950 г.) и е забелязана от кинорежисьора Роже Вадим.

Актьорската ѝ кариера започва през 1952 г., участва в 16 комедии, които имат ограничена международна популярност. Известност ѝ носи участието в лентата „И Бог създаде жената“ (1956 г.)

Участва и във „Вива Мария“, „Личен живот“, Папараци“, „Бабет отива на война“ и др. Снимала се е в близо 50 филма, има записани и над 60 песни.

През 1973 г. – малко преди да навърши 40 г., Бардо се оттегля от развлекателната индустрия с мотива, че „не иска да остарява на екрана“. След това се утвърждава като активист за правата на животните.

Носител е на Ордена на Почетния легион през 1985 г., но отказва да го приеме.

Брижит Бардо има четири брака и 4 опита за самоубийство. Има само едно дете – Никола Бенуа Шарие (роден 1960 г.) от втория ѝ съпруг Жак Шарие. Актрисата доброволно се отказва от попечителство над сина си и отстъпва родителските права на бащата.

Приживе тя поиска да бъде погребана във вилата ѝ в Сен Тропе до домашните ѝ любимци.