На 79-годишна възраст почина легендата на Холивуд Даян Кийтън. Актрисата, режисьор и продуцент е издъхнала в Калифорния, съобщава списание „Пийпъл“.

Тя е най-известна с ролите си в хитовите филми, включително „Клубът на първите съпруги“, „Ани Хол“ и „Кръстникът“.

Говорител на семейството на Кийтън потвърди за кончината ан актрисата, но отказа да предостави повече подробности. Семейството ѝ отправи молба за дискретност в този труден за тях момент.

Даян Кийтън има две деца деца — Декстър и Дюк Кийтън. Актьорската ѝ кариера започва на сцената през 60-те години, когато участва в бродуейската постановка на Hair през 1968 г.

Оттогава тя се изстрелва към славата и печели множество отличия по пътя си. Само година след дебюта си на сцена, Кийтън получава номинация за наградата „Тони“ за най-добра поддържаща актриса в пиеса за ролята си в постановката на Уди Алън Play It Again, Sam.

Нова