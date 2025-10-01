Почина основателят на катедрата по Социална педагогика и магистърската програма по образователен мениджмънт в ЮЗУ проф. д-р Петър Балкански

Почина изтъкнатият български учен и преподавател в Югозападния университет проф. д-р Петър Балкански.

Тъжната новина съобщиха от ЮЗУ „Неофит Рилски“, където професор Балкански основава Катедрата по социална педагогика и инициира създаването на междууниверситетска магистърска програма по образователен мениджмънт. За приноса си в преподавателската и научноизследователската дейност, през месец юни миналата година проф. Балкански бе удостоен с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Югозападния университет.

„Проф. Балкански беше изтъкнат български учен и всеотдаен преподавател в Югозападния университет. Идеите и визионерската му мисъл отвориха нови хоризонти пред българското образование и вдъхновиха поколения студенти и колеги. Със своя научен опит и изключителна човечност той ще остане завинаги в сърцата ни.

Поклон пред светлата му памет!“, написаха от ЮЗУ „Неофит Рилски“.

