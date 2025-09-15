Почина отец Иван от Нови хан – закрилникът на бедните и бездомните

Отец Иван от Нови хан, известен с неуморната си грижа за хора в беда, е починал. Новината потвърди кметът на село Якимово Георги Георгиев, цитиран от NOVA.

В продължение на години свещеникът спасяваше бездомни, сираци и хора без препитание, като им предоставяше подслон и храна. Той купуваше къщи в района на Якимово, където настаняваше нуждаещите се.

Въпреки сериозните здравословни проблеми през последните години, отец Иван не спираше да посещава селото и да се грижи лично за хората.

С кончината му България губи един от най-светлите примери за милосърдие и човеколюбие.





