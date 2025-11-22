Почина първият председател на Сметната палата на Република България доц. д-р Георги Николов

Неговият богат професионален опит, лични качества и изключителна всеотдайност са в основата на успешното съграждане на Върховната одитна институция на страната в годините на прехода.

В 37-то Народно събрание е председател на Комисията по бюджет и финанси, до избирането му за председател на палатата.

В 36-то Народно събрание е заместник-председател на Комисията по икономическа политика.

Народен представител в Седмото Велико народно събрание, в 36-то и 37-то Народно събрание. Бил е и ректор и заместник-ректор на Университета по застраховане и финанси.