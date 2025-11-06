Почина режисьорът от Благоевград Росен Елезов

Отиде си режисьорът Росен Елезов. Той беше сред утвърдените имена в българското кино и телевизия, познат с десетки документални и игрални филми, отличавани на национални и международни фестивали, съобщи БНТ.

Роден е през 1953 година в Благоевград. Завършва режисура във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ и посвещава професионалния си път на киното и телевизията.

Филмите му се отличават с човешки поглед, дълбочина и силно социално послание.

Колегите му го определят като чувствителен, интелигентен и отдаден творец.

Поклонението ще бъде в петък от 14:30 ч. в църквата „Света София“.