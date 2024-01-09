Почина сливенският митрополит Йоаникий

Почина Негово високопреосвещенство сливенският митрополит Йоаникий. Това каза за NOVA старозагорският митрополит Киприан. За кончината му съобщиха в социалните мрежи и кметовете на Бургас и Сливен – Димитър Николов и Стефан Радев.

„С дълбока тъга споделям новината за кончината на нашия владика, сливенския митрополит Йоаникий. Той беше с нас, хората на Бургас, и в добро, и в зло. Неговата благост, мъдрост и обич ще останат завинаги в сърцата ни! Вечна му памет! Ще ми липсва! Сбогом!”, написа градоначалникът на Бургас във Facebook.

Все още няма официално съобщение от Светия Синод. Той е органът, който след заседание ще определи временно управляващ епархията.

Йоаникий боледуваше и не участаваше в заседанията на Синода в последно време.

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