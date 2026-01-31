Почина почетният гражданин на Благоевград и една от големите легенди на българския футбол Спиро Дебърски

Почина Спиро Дебърски – почетен гражданин на Благоевград и една от големите легенди на българския футбол.

Родом от Горна Джумая, той прави първите си стъпки във футбола в Пирин, преди да се превърне в емблематична фигура за Локомотив София.

Дебърски бе изключителен нападател – бърз, мощен и безкомпромисен пред гола, с десетки попадения в елита и паметни мачове в европейските турнири.

Той е шампион на България и част от златните години на „железничарите“, оставил траен отпечатък в историята на родния футбол.

Освен с успехите си на терена, Спиро Дебърски ще бъде запомнен и с характера, достойнството и любовта си към играта, съобщава на фейсбук страницата си футболен клуб „Пирин“ – Благоевград.

Благоевград губи свой достоен син, а българският футбол – истинска легенда.