Почина холивудският актьор Робърт Редфорд

Робърт Редфорд, холивудски актьор, режисьор, продуцент и влиятелен поддръжник на независимите филми чрез своя институт „Сънданс“, почина във вторник на 89-годишна възраст, съобщи „Ню Йорк Таймс“, позовавайки се на неговия публицист, предава Ройтерс.

„Робърт Редфорд почина на 16 септември 2025 г. в дома си в Сънданс в планините на Юта – мястото, което обичаше, заобиколен от тези, които обичаше. Ще ни липсва много“, каза публицистът Синди Бергер в изявление пред Си Ен Ен.

Известен с главните си роли в „Буч Касиди и Сънданс Кид“ и „Цялото президентско войнство“, Редфорд режисира и награждавани филми като „Обикновени хора“ и „Тъй тече река“.

Страстта му към изкуството на киното го мотивира да създаде института „Сънданс“, организация с нестопанска цел, която подкрепя независимото кино и театър и е известна с ежегодния си филмов фестивал Сънданс.

Редфорд е и отдаден еколог, като се премества в Юта през 1961 г. и ръководи усилията за опазване на природния пейзаж на щата и американския Запад.

Биография на една легенда – Робърт Редфорд

Робърт Редфорд e роден на 18 август 1936 г. в Санта Моника, Калифорния. Израснал е в Лос Анджелис, а в младежките си години мечтаел да стане художник. След кратък престой в Европа се насочва към актьорството и учи в American Academy of Dramatic Arts в Ню Йорк.

Първите си изяви прави на Броудуей, а в киното пробива с филми като Боси в парка (1967). Световна слава получава с Буч Касиди и Сънданс Кид (1969) редом до Пол Нюман, а по-късно с Ужилването (1973), Каквито бяхме (1973) и Цялото президентско войнство (1976).

Като режисьор дебютира с Обикновени хора (1980), който печели четири Оскар-а, включително за най-добър филм и за режисура. В следващите десетилетия продължава да работи както като актьор, така и като режисьор и продуцент.

Два пъти женен и баща на четири деца, той остава символ на харизма, талант и ангажираност.





