Почистване на тунел „Дупница“ насочи трафика от София към Благоевград през града, голямото задръстване изнерви шофьорите

Изключително натоварен трафик по централните улици на Дупница изнерви шофьорите в последните няколко дни. Причината за значителното увеличение на моторните превозни средства по пътищата в града е започналото планово почистване и освежаване на тунел „Дупница“, намиращ се на Е-79. До днес вечерта се извършваше измиване и боядисване на стените в тръбата за Благоевград. Това налага поетапно ограничаване на пътя София-Благоевград. По този начин трафикът беше насочван по обходен маршрут през уличната мрежа на Дупница – по улиците „Орлинска“, „Цар Освободител“ и „Княз Борис I” в последователен ред, след което се включва обратно по републиканския път при пътен възел „Байкал“.

Ограничението доведе до огромен брой автомобили, автобуси и тежкотоварни камиони и създаде голямо напрежение в Дупница, особено в пиковите часове. За това допринесе както увеличеният в пъти поток, така и ограничената пропускателна способност на градската мрежа, която в никакъв случай не е проектирана за толкова интензивен трафик. Всичко това доста изнерви местните шофьори, които не са свикнали с такова движение. През последните два дни по главните улици постоянно се чуват клаксони, а понякога и различни обиди, които водачи си подхвърлят през прозорците, когато волно или неволно се стигне до засичане между колите им. За да се облекчи движението, светофарните уредби при „Рибарника“ и в квартал „Горна махала“ бяха изключени и само регулирани със светлинна сигнализация, като жълтото мигаше постоянно. Това обаче не даваше особено голям ефект и със сигурност не успокояваше хората зад воланите…

От 8 часа утре до 19 часа на 13 ноември (четвъртък) ще се почиства и освежава тръбата за София. Тогава движението ще се отклонява на пътен възел „Байкал“ и идващите откъм Благоевград ще поемат по улиците „Княз Борис I”, „Цар Освободител“ и „Орлинска“. След това потокът ще продължава по път II-62.

До 14 ноември временно са въведени и промени в организацията на движение по автомагистрала „Струма“ в областите Кюстендил, София и Перник. Това се налага поради дейности, които подобряват отводняването на трасето. На свой ред това пък затруднява допълнително пътуващите от столицата към Дупница.

Въпреки текущите дейности тунел „Дупница“ продължава да бъде в доста лошо техническо състояние. Осветлението там е слабо, а видимостта – силно ограничена. Преди няколко месеца АПИ обяви намерения за нова обществена поръчка за избор на изпълнител за цялостен ремонт на съоръжението, през което на ден минават хиляди пътни превозни средства. Към момента обаче процедурата така и не е стартирала.

