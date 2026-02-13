Почистиха радомирските гробища преди Задушншца

Екипи на ОП „Благоустройство и озеленяване“ почистиха гробищния парк в град Радомир. Събрани и извозени са отпадъци, премахната е суха растителност и клони, както и са почистени алеите и общите пространства.

Целта е да се осигури по-чиста и поддържана среда за гражданите, които посещават гробищния парк, както и да се запази необходимото уважение към паметта на покойниците.



Пространството до паркинга под гробищния парк е почистено, насипано и обособено за паркиране на автомобили, така че да не се задръства пътят под гробищния парк и да се улесни достъпът.

От общинското предприятие апелират към жителите да изхвърлят отпадъците на определените за това места и да спазват правилата за опазване на чистотата.

КРАСИМИРА СТОИМЕНОВА