Почитаме Свети Марин

Св. прор. Агей. Св. мчк Марин

Пророк Агей е един от двадесетте малки пророци. Предсказал възстановяването на Йерусалимския храм, като казал, че ще бъде по-славен от Соломоновия, защото в него ще се яви Спасителя.

Свети Марин като християнин бил принуждаван да принесе жертва на идолите. След като отказал, го рязали с мечове, хвърлили го върху огън, но по Божията благословия останал невредим. Тогава пуснали срещу него диви зверове, но те не го докоснали. Накрая отсекли главата му.



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