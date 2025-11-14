Почитаме Св. Апостол Филип – Коледни Заговезни, не се крои и шие

Днешният ден е и Коледни Заговезни – последният ден преди Коледните пости, а празникът е особено тачен от жените.

Това е последният ден, в който може да се блажи, т. е. да се ядат месо, яйца, млечни продукти.

На трапезата задължително трябва да има пиле с кисело зеле, тиквеник с орехи и пълнени чушки с боб. Лъжицата, с която стопанката е сипвала от блажното ядене, се скрива и не се пипа чак до Коледа.

На този ден жените спазват редица забрани и изпълняват обредни дейности – за да предпазят семейството и домашните животни от болести.

На 14 ноември жените не трябва да работят с вълна – не бива нито да предат, да плетат или да тъкат. Не бива да докосват също и остри и режещи предмети, като тази забрана се спазва особено от бременните жени – за да родят здрави деца. Ножовете и ножиците в дома се връзват с червен конец, а гребените се скриват – за да се „завържат“ устите на вълците и да не нападат животните.

Стопанките също така не бива да мият и да перат, а името на вълка не се споменава. За него се говори като за „душманина“ или „Куцулан“. На много места в България се коли черно пиле, наречено „мратениче“ – за да предпазят кокошките от болест.