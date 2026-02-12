Почти месец по-късно: Гръцки фермери отново излизат на протест в Атина

Гръцките фермери подновяват протестните действия в Атина. Нарушения на трафика се очакват в централната част на столицата утре следобед, тъй като земеделци, недоволни от високите производствени разходи, планират демонстрация с тракторите си пред парламента, съобщава електронното издание на в. „Катимерини“, цитирано от БТА.

Протестиращите възнамеряват да останат на място през цялата нощ. Очаква се демонстрацията да продължи и в събота, след което фермерите да се изтеглят.

Демонстрациите идват почти месец след като фермерите временно прекратиха продължилите седмици блокади на магистрали и гранични пунктове. Тогава те настояваха за по-високи държавни субсидии и данъчни облекчения и проведоха срещи с представители на правителството.

Въпреки постигнатите разговори, организаторите заявяват, че не са удовлетворени от предложените отстъпки и твърдят, че обявените облекчителни мерки все още не са влезли в сила. Това, по думите им, налага нова вълна от демонстрации в търсене на конкретни решения.