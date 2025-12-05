Пощенска кутия на Дядо Коледа в парка в Разлог очаква писмата на децата, седем от най-вълнуващите ще получат награди

От днес, когато Разлог грейна със светлините на Коледа, ще бъде отворена пощенската кутия на Дядо Коледа в централния парк край езерото в града. Всички малки и големи деца могат да пуснат своите писма с желаните подаръци в кутията, които Добрият старец ще прочете и най-вероятно ще изпълни. Коледните писма джуджетата, помощници на Дядо Коледа, ще предоставят на кмета на общината Красимир Герчев, който е приготвил подаръци за най-вълнуващите седем писма, които ще бъдат оценени от комисия от учители по литература.

Когато пращате писмото на Дядо Коледа, напишете точен адрес, телефон и трите имена, за да може, ако спечелите наградите на кмета, лично да ви бъдат връчени. Най-вълнуващите писма и техните автори ще бъдат обявени на 23 декември!

ИВАН ПЕТРОВ