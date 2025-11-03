По-високи майчински, осигуровки и минимална заплата- бюджетът на НОИ тръгва към НС

След направените в последния момент промени в параметрите на бюджета за 2026 г., Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) одобри повторно преизчислената план-сметка на Държавното обществено осигуряване (ДОО). Това стана след като партиите в управлението внесоха корекции, съгласувани по линия на Съвета за съвместно управление (ССУ). В първоначалния бюджет бе заложена по-ниска минимална работна заплата в размер на 605 евро, което не отговаряше на автоматичната формула за изчисляването ѝ – 50% от средната работна заплата за страната. Това предизвика критики, а двата най-големи синдиката в страната започнаха да готвят предупредителен протест.

След днешното заседание планът вече е утвърден, като следващите стъпки са съгласуване в Националния съвет за тристранно сътрудничество (НСТС), приемане от Министерския съвет и окончателно гласуване в Народното събрание.

След последните сметки, направени от управляващите, минималната работна заплата се увеличава от 605 на 620 евро (1213 лв.), в съответствие с формулата в Кодекса на труда.

Майчинството за втората година също ще се повиши — от 780 на 900 лева (460 евро). Управляващите предвиждат нов стимул за работещите майки – ако решат да се върнат на работа през втората година, ще получават 75% от обезщетението, вместо досегашните 50%.

„С над две трети се увеличават средствата през втората година. Така помагаме на майките, стимулираме ги да се върнат към икономиката и едновременно им позволяваме да се грижат за децата си“, коментира министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов по време на заседанието на Надзора на НОИ.

В неделя партиите от управляващата коалиция потвърдиха, че няма да има увеличение на данъците, както и на здравните вноски, но ще се повишат осигуровките за пенсии.

От 1 януари 2026 г. вноската за фонд „Пенсии“ ще се увеличи с два процентни пункта – от 10 на 12%, което според правителството ще подпомогне баланса в пенсионната система.

„Малко под 25 милиарда лева са средствата, които отиват за пенсии, а над 11 милиарда идват пряко от държавния бюджет. Министерството на финансите прецени, че тези пари не достигат, затова решението за повишаване на осигуровките е напълно финансово обосновано“, обясни Гуцанов.

Той допълни, че най-големият резерв остава борбата със сивата икономика, като обеща „до месец“ нови мерки от страна на министерството.

Министърът подчерта, че всички корекции в бюджета са резултат от диалог в рамките на управляващата коалиция. Така бе постигнато съгласие минималната заплата да се изчислява по законовата формула, което доведе до нейното увеличение до 620 евро.

„Благодаря на премиера, на министъра на финансите и на колегите в управлението. Без решението на Съвета за съвместно управление това нямаше да е възможно. Така се решават нещата в държавата – с диалог“, подчерта Гуцанов.

Проектът на бюджета на Държавното обществено осигуряване трябва до края на седмицата да бъде внесен за обсъждане в Националния съвет за тристранно сътрудничество, след което ще бъде одобрен от Министерския съвет и внесен в парламента за окончателно гласуване.

Властта уверява, че целта на всички промени е да се постигне финансов баланс, да се гарантират стабилни пенсии и социални плащания, без това да води до увеличение на преките данъци или нови тежести за бизнеса.