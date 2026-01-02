По-високи пътни такси по основните магистрали в Гърция

От 1 януари 2026 г. в Гърция влязоха в сила нови, по-високи цени на пътните такси по основните автомагистрали в страната. Увеличението засяга почти цялата пътна мрежа и е резултат от годишната корекция спрямо инфлацията, заложена в концесионните договори, предава Нова.

Нови цени за леки автомобили (Категория 2) по основни направления:

Егнатия Одос (Северна Гърция): Пътуването по цялата дължина от Игуменица до границата с Турция (Кипи) вече струва 30,45 евро (спрямо досегашните 24,45 евро). Цената на километър се фиксира на 0,04 евро без ДДС.

Пътуването по Националната магистрала Атина – Солун (A1) вече струва около 30-32 евро в зависимост от точните входни и изходни точки и броя на пунктовете.

Магистрала Атина – Патра (Olympia Odos): Пълният маршрут от Елефсина до Патра е на цена от 13,80 евро.

Магистрала Антирио – Йоанина (Ionia Odos): Таксата за цялото трасе е 15,00 евро.

Коринт – Каламата (Moreas): Пътуването в това направление струва 11,75 евро.

Атики Одос (Околовръстното на Атина): Базовата такса за лек автомобил се увеличи на 2,55 евро.

Мостът Рио – Антирио: Преминаването вече струва 15,40 евро за леки автомобили.

Важни промени за пътуващите от България:

Промахон (след Кулата): Таксата на граничния пункт Промахон е фиксирана на 2,70 евро за леки автомобили. С новите правила схемите за отстъпки през EgnatiaPass по магистрала „Егнатия“ вече не са валидни. Тези нови тарифи правят пътуването до Солун и други дестинации в Северна Гърция с около 23% по-скъпо в сравнение с предходната година.

Новите, по-високи пътни такси в Гърция оказват значително влияние върху тежкотоварния транспорт.

Увеличенията, влезли в сила от началото на годината, са особено осезаеми за Категория 3 (камиони с 2 или 3 оси) и Категория 4 (камиони с 4 или повече оси), тъй като те изминават големи разстояния. На граничен пункт Промахон (след Кулата) таксата за тежкотоварен автомобил (Категория 3 и 4) е 3,80 евро.