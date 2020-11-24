По градове и села! Новозаразени с коронавирус в област Благоевград

199 са новозаразените с коронавирус в област Благоевград, сочи справка на РЗИ. Ето къде са те по градове и села:

Абланица – 1

Бабяк – 1

Банско – 1

Бачево – 1

Белица – 1

Благоевград – 110

Борово – 1

Българчево – 1

Генерал Тодоров – 2

Годешево – 2

Горна Брезница – 1

Господинци – 1

Гоце Делчев – 11

Дамяница – 1

Дебрен – 1

Добринище – 2

Добърско – 1

Дъбрава – 1

Еленово – 1

Клисура – 1

Коларово – 1

Копривлен – 1

Кочан – 1

Краище – 2

Кресна – 1

Кромидово – 1

Крушево – 1

Марикостиново – 1

Михнево – 2

Мосомище – 1

Падеш – 1

Парил – 1

Петрич – 11

Покровник – 1

Поленица – 3

Първомай – 2

Разлог – 4

Рилци – 2

Садово – 1

Самуилово – 2

Сандански – 5

Симитли – 3

Теплен – 1

Хаджидимово – 3

Церово – 1

Черниче – 2

Якоруда – 2

Коментар с Facebook