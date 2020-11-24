По градове и села! Новозаразени с коронавирус в област Благоевград

199 са новозаразените с коронавирус в област Благоевград, сочи справка на РЗИ. Ето къде са те по градове и села:
Абланица – 1
Бабяк – 1
Банско – 1
Бачево – 1
Белица – 1
Благоевград – 110
Борово – 1
Българчево – 1
Генерал Тодоров – 2
Годешево – 2
Горна Брезница – 1
Господинци – 1
Гоце Делчев – 11
Дамяница – 1
Дебрен – 1
Добринище – 2
Добърско – 1
Дъбрава – 1
Еленово – 1
Клисура – 1
Коларово – 1
Копривлен – 1
Кочан – 1
Краище – 2
Кресна – 1
Кромидово – 1
Крушево – 1
Марикостиново – 1
Михнево – 2
Мосомище – 1
Падеш – 1
Парил – 1
Петрич – 11
Покровник – 1
Поленица – 3
Първомай – 2
Разлог – 4
Рилци – 2
Садово – 1
Самуилово – 2
Сандански – 5
Симитли – 3
Теплен – 1
Хаджидимово – 3
Церово – 1
Черниче – 2
Якоруда – 2
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